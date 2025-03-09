Фабио Капелло: «Гвардиола навредил футболу, пусть и не по своей вине – 10 лет все пытались его копировать. 90 минут горизонтальных пасов без борьбы и рывков – это многих отвернуло от футбола»

Фабио Капелло заявил, что Пеп Гвардиола сделал футбол скучным.

– Он нанес огромный ущерб футболу, пусть и не по своей вине.

– Почему?

– Потому что все [тренеры] потратили 10 лет, пытаясь его копировать. Итальянский футбол был переполнен этим и потерял свою природу. Я говорил: «Прекратите, у вас нет таких игроков, как у Гвардиолы !»

Кроме того, навязывалась абсурдная идея, что хорошая игра может быть только такой. Касание, касание, еще касание, снова касание... Теперь в итальянском футболе вратари разыгрывают мяч! Это катастрофа и, кроме того, скука, которая отвернула многих от футбола – теперь им достаточно посмотреть основные моменты. Зачем смотреть 90 минут пасов и горизонтальных передач без борьбы и рывков?

К счастью, футбол меняется. Прежде всего, его изменила Испания, выигравшая чемпионат Европы с двумя вингерами и быстрой игрой, – сказал бывший главный тренер «Реала», клубов Серии А и сборной России.