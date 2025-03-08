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Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команды Терентьевой и Непряевой, Сориной и Смирновой, Маслаковой и Никитиной выступят в эстафете

9 марта на чемпионате России по лыжам в Казани пройдет женская эстафета.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Женщины

Эстафета

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Тюменская область-1 (Карина Гончарова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина, Екатерина Смирнова)

2. Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Дарья Непряева, Наталья Терентьева)

3. Москва (Александра Кононова, Елизавета Маслакова, Арина Кусургашева, Екатерина Никитина)

4. Татарстан-2 (Анастасия Фалеева, Эльвина Альтапова, Лариса Рясина, Анастасия Доценко)

5. Коми (Полина Порошкина, Наталья Зюзева, Олеся Ляшенко, Дарья Канева)

6. Санкт-Петербург-1 (Евгения Крупицкая, Екатерина Кипяткова, Рада Тарасенко, Полина Коровкина)

7. ХМАО (Анастасия Кириллова, Виталия Панкова, Елизавета Еремеева, Алина Кудисова)

8. Татарстан-3 (Христина Мацокина, Алеся Рушенцева, Ольга Жолудева, Ирина Ибрагимова)

9. Тюменская область-2 (Алиса Жамбалова, Виктория Невьянцева, Ксения Шорохова, Анна Хоботова)

11. Брянская область (Арина Былинко, Дарья Рогозина, Алена Перевозчикова, Наталья Есипова)

13. Удмуртская Республика (Дарья Белослудцева, Лилия Васильева, Анна Грекова, Любовь Кудряшова)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Виктория Невьянцева
Ирина Ибрагимова
Эльвина Альтапова
Наталья Зюзева
результаты
Анастасия Кириллова
Анна Хоботова
Екатерина Никитина
Алеся Рушенцева
Олеся Ляшенко
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoАлиса Жамбалова
лыжные гонки
logoАнастасия Фалеева
Рада Тарасенко
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Карина Гончарова
Лариса Рясина
Ольга Сергеева
logoЕвгения Крупицкая
logoДарья Непряева
Анастасия Доценко
Арина Кусургашева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАрина Былинко
Елизавета Маслакова
Алина Кудисова
logoЕлизавета Еремеева
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoЛилия Васильева
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Екатерина Кипяткова
Ольга Жолудева
Дарья Белослудцева
Алена Перевозчикова
Дарья Канева
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Дарья Рогозина
Екатерина Смирнова
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