Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команды Терентьевой и Непряевой, Сориной и Смирновой, Маслаковой и Никитиной выступят в эстафете
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025
Казань
Женщины
Эстафета
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Тюменская область-1 (Карина Гончарова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина, Екатерина Смирнова)
2. Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Дарья Непряева, Наталья Терентьева)
3. Москва (Александра Кононова, Елизавета Маслакова, Арина Кусургашева, Екатерина Никитина)
4. Татарстан-2 (Анастасия Фалеева, Эльвина Альтапова, Лариса Рясина, Анастасия Доценко)
5. Коми (Полина Порошкина, Наталья Зюзева, Олеся Ляшенко, Дарья Канева)
6. Санкт-Петербург-1 (Евгения Крупицкая, Екатерина Кипяткова, Рада Тарасенко, Полина Коровкина)
7. ХМАО (Анастасия Кириллова, Виталия Панкова, Елизавета Еремеева, Алина Кудисова)
8. Татарстан-3 (Христина Мацокина, Алеся Рушенцева, Ольга Жолудева, Ирина Ибрагимова)
9. Тюменская область-2 (Алиса Жамбалова, Виктория Невьянцева, Ксения Шорохова, Анна Хоботова)
11. Брянская область (Арина Былинко, Дарья Рогозина, Алена Перевозчикова, Наталья Есипова)
13. Удмуртская Республика (Дарья Белослудцева, Лилия Васильева, Анна Грекова, Любовь Кудряшова)
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