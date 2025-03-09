Дзюба о сборной: «Игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа 31-летнего – берем. Лукавство – наше все. Мне все равно – не получится побить рекорд Кержакова, не расстроюсь»
Артем Дзюба хотел бы еще раз выйти в составе сборной России.
«Конечно, хотелось бы побить рекорд Кержакова в сборной. Но круто было бы сыграть матч «В бой идут одни старики». Смолов, я, Джикия, Серега Песьяков, Головин, Миранчук – те, с кем я играл. Просто ощутить гимн России, сыграть.
Трактовка очень интересная: игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа Сантоса 31-летнего – берем. Лукавство – наше все.
Честно говоря, мне все равно – если не получится, не расстроюсь. Но ощутить гимн своей страны… Я соскучился по потрясающей атмосфере, когда полные трибуны. Даже если большинство болеет против нас», – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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