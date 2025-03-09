Дзюба о сборной: «Игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа 31-летнего – берем. Лукавство – наше все. Мне все равно – не получится побить рекорд Кержакова, не расстроюсь»

Артем Дзюба хотел бы еще раз выйти в составе сборной России.

«Конечно, хотелось бы побить рекорд Кержакова в сборной. Но круто было бы сыграть матч «В бой идут одни старики». Смолов, я, Джикия , Серега Песьяков, Головин , Миранчук – те, с кем я играл. Просто ощутить гимн России, сыграть.

Трактовка очень интересная: игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа Сантоса 31-летнего – берем. Лукавство – наше все.

Честно говоря, мне все равно – если не получится, не расстроюсь. Но ощутить гимн своей страны… Я соскучился по потрясающей атмосфере, когда полные трибуны. Даже если большинство болеет против нас», – сказал нападающий «Акрона ».