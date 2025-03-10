Малкин забил 13-й гол в сезоне – «Миннесоте». Форвард «Питтсбурга» прервал серию из 4 матчей без очков, у него 42 балла в 56 играх
Евгений Малкин забил 13-й гол в сезоне.
38-летний российский нападающий «Питтсбурга» на 36-й минуте открыл счет в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
Малкин прервал серию из четырех матчей без результативных баллов.
Всего в активе Евгения 42 (13+29) очка в 56 матчах при показателе полезности «минус 24» и 32 минутах штрафа. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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