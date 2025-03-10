Малкин забил 13-й гол в сезоне – «Миннесоте». Форвард «Питтсбурга» прервал серию из 4 матчей без очков, у него 42 балла в 56 играх

Евгений Малкин забил 13-й гол в сезоне.

38-летний российский нападающий «Питтсбурга » на 36-й минуте открыл счет в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

Малкин прервал серию из четырех матчей без результативных баллов.

Всего в активе Евгения 42 (13+29) очка в 56 матчах при показателе полезности «минус 24» и 32 минутах штрафа. Его подробная статистика – здесь .