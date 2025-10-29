Фрейша о класико: «Реал» праздновал победу как андердог – кем он и был. Лучшее, что случилось с «Барсой» в этом матче»
Тони Фрейша раскритиковал футболистов «Реала» за празднование победы в класико.
Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги.
«Лучшее, что случилось с «Барсой» в этом матче – видеть, как «Реал» отпраздновал победу так, будто они андердоги, кем они и были до сих пор», – сказал бывший директор «Барселоны».
Фрейша о стычке в класико: «Игроки «Реала» показали, что они не умеют побеждать или очень переживают из-за четырех поражений в прошлом сезоне»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Desmarque
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости