Фрейша о класико: «Реал» праздновал победу как андердог – кем он и был. Лучшее, что случилось с «Барсой» в этом матче»

Тони Фрейша раскритиковал футболистов «Реала» за празднование победы в класико.

Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги.

«Лучшее, что случилось с «Барсой» в этом матче – видеть, как «Реал» отпраздновал победу так, будто они андердоги, кем они и были до сих пор», – сказал бывший директор «Барселоны».

Фрейша о стычке в класико: «Игроки «Реала» показали, что они не умеют побеждать или очень переживают из-за четырех поражений в прошлом сезоне»