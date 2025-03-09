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  • Кастельс уйдет из сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа: «Тедеско был прав. По-моему, все равны, но для Тибо расстелили красную дорожку – многие игроки с этим не согласны»
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Кастельс уйдет из сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа: «Тедеско был прав. По-моему, все равны, но для Тибо расстелили красную дорожку – многие игроки с этим не согласны»

Кун Кастельс заявил об уходе из сборной Бельгии на фоне возвращения Тибо Куртуа.

Ранее главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия подтвердил, что будет вызывать Куртуа на следующие матчи. Вратарь «Реала» не играл за сборную с лета 2023 года из-за разногласий с Доменико Тедеско, покинувшим тренерский пост в январе.

«Прежде всего, мне кажется странным, что Куртуа решил вернуться сам, и странно, что федерация изменила свое мнение. По-моему, мы все равны, ни один игрок не стоит выше команды. Так было изначально, но теперь федерация расстелила для него красную дорожку.

Недавно я слышал, как он говорил об увольнении Тедеско, и это показывает, что [Доменико] был прав. По-моему, это говорит о том, что он вряд ли испытывает чувство вины. Это не соответствует стандартам и тем ценностям, которые я считаю подходящими для командного спорта. Я не могу быть частью федерации, одобряющей подобное поведение.

С сегодняшнего дня я больше не могу выступать за сборную. Я не могу туда с чистой совестью. Многие игроки с этим не согласны. Мне интересно, что они скажут. Речь не только об инциденте между Куртуа и Тедеско – были и другие вещи, причинившие мне боль», – сказал вратарь «Аль-Кадисии» в подкасте MidMid.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
logoСборная Бельгии по футболу
logoРеал Мадрид
logoКун Кастельс
logoРуди Гарсия
logoТибо Куртуа
logoАль-Кадисия
logoЛа Лига
logoДоменико Тедеско
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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