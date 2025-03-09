Кастельс уйдет из сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа: «Тедеско был прав. По-моему, все равны, но для Тибо расстелили красную дорожку – многие игроки с этим не согласны»
Ранее главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия подтвердил, что будет вызывать Куртуа на следующие матчи. Вратарь «Реала» не играл за сборную с лета 2023 года из-за разногласий с Доменико Тедеско, покинувшим тренерский пост в январе.
«Прежде всего, мне кажется странным, что Куртуа решил вернуться сам, и странно, что федерация изменила свое мнение. По-моему, мы все равны, ни один игрок не стоит выше команды. Так было изначально, но теперь федерация расстелила для него красную дорожку.
Недавно я слышал, как он говорил об увольнении Тедеско, и это показывает, что [Доменико] был прав. По-моему, это говорит о том, что он вряд ли испытывает чувство вины. Это не соответствует стандартам и тем ценностям, которые я считаю подходящими для командного спорта. Я не могу быть частью федерации, одобряющей подобное поведение.
С сегодняшнего дня я больше не могу выступать за сборную. Я не могу туда с чистой совестью. Многие игроки с этим не согласны. Мне интересно, что они скажут. Речь не только об инциденте между Куртуа и Тедеско – были и другие вещи, причинившие мне боль», – сказал вратарь «Аль-Кадисии» в подкасте MidMid.
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