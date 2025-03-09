Барко паненкой забил «Рубину» с пенальти за фол Рожкова на Пруцеве. У хавбека «Спартака» 9 голов и 6 ассистов в 19 играх в РПЛ
Эсекиэль Барко эффектным ударом забил «Рубину» в 20-м туре Мир РПЛ.
На 41-й минуте защитник казанцев Илья Рожков схватил полузащитника Данила Пруцева за руку в своей штрафной, и футболист «Спартака» упал на газон.
Главный судья Кирилл Левников принял решение назначить одиннадцатиметровый.
Барко пробил паненкой по центру ворот. Голкипер Евгений Ставер прыгнул в правый от себя угол.
На счету аргентинца, подписанного минувшим летом, 9 голов и 6 результативных передач в 19 играх в чемпионате России. Подробно со статистикой Барко можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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