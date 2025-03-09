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«Арсенал» на 15 очков отстает от «Ливерпуля» в АПЛ при игре в запасе

Отрыв «Ливерпуля» от «Арсенала» вырос по итогам 28-го тура АПЛ.

Команда Арне Слота победила «Саутгемптон» (3:1), а команда Микеля Артеты разделила очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Мерсисайдцы лидируют в АПЛ с 70 очками после 29 игр. «Канониры» занимают второе место с 55 баллами при 28 матчах.

На третьем месте идет «Ноттингем Форест» (51 очко), на четвертом – «Челси» (49), на пятом – «Манчестер Сити» (47).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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logoпремьер-лига Англия
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