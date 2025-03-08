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Финал Кубка России. Сливко, Резцова, Шевченко, Халили, Казакевич, Миронова выступят в большом масс-старте

Сливко, Резцова, Шевченко выступят в большом масс-старте в финале КР по биатлону.

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6-й этап, финал

Златоуст

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 10:00 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Виктория Сливко

2. Кристина Резцова

3. Наталия Шевченко

4. Тамара Дербушева

5. Ирина Казакевич

6. Полина Плюснина

7. Елизавета Каплина

8. Екатерина Мошкова

9. Анастасия Халили

10. Юлия Шеллер

11. Кира Дюжева

12. Ульяна Нигматуллина

13. Антонина Кирсанова

14. Светлана Миронова

15. Владислава Гаврилова

21. Валерия Каюмова

29. Анастасия Шевченко

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
logoсборная России жен
масс-старт жен (60 человек)
результаты
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Антонина Кирсанова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Тамара Дербушева (Воронина)
logoКристина Резцова
logoВиктория Сливко
logoЕкатерина Мошкова
Полина Плюснина
logoАнастасия Халили (Гореева)
Елизавета Каплина
Владислава Гаврилова
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoИрина Казакевич
Кира Дюжева
logoАнастасия Шевченко
Юлия Шеллер
logoСветлана Миронова
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