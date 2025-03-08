Финал Кубка России. Сливко, Резцова, Шевченко, Халили, Казакевич, Миронова выступят в большом масс-старте
Сливко, Резцова, Шевченко выступят в большом масс-старте в финале КР по биатлону.
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6-й этап, финал
Златоуст
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 10:00 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Предварительный старт-лист
1. Виктория Сливко
2. Кристина Резцова
3. Наталия Шевченко
4. Тамара Дербушева
5. Ирина Казакевич
6. Полина Плюснина
7. Елизавета Каплина
8. Екатерина Мошкова
9. Анастасия Халили
10. Юлия Шеллер
11. Кира Дюжева
12. Ульяна Нигматуллина
13. Антонина Кирсанова
14. Светлана Миронова
15. Владислава Гаврилова
21. Валерия Каюмова
29. Анастасия Шевченко
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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