Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграет с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 28-го тура.
«Кальяри» проведет матч с «Дженоа» в пятницу.
В субботу «Милан» на выезде встретится с «Лечче», «Интер» примет «Монцу», «Наполи» – «Фиорентину».
В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Аталантой».
«Лацио» примет «Удинезе» в понедельник.
Чемпионат Италии
28-й тур
Италия. Серия А 8 марта 14:00
28 турStadio Giuseppe Sinigaglia
Италия. Серия А 8 марта 14:00
28 турЭннио Тардини
Италия. Серия А 8 марта 17:00
28 турвиа дель Маре
Италия. Серия А 9 марта 11:30
28 турМарк Антонио Бентегоди
До матча
-XG-
Италия. Серия А 9 марта 17:00
28 турКарло Кастеллани
Италия. Серия А 9 марта 19:45
28 турАльянц Стэдиум
Италия. Серия А 10 марта 19:45
28 турОлимпийский стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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