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НБА. «Оклахома» примет «Денвер», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь игр.

В ранних матчах «Оклахома» Шэя Гилджес-Александера и «Денвер» Николы Йокича проведут первую из двух очных встреч подряд, а «Даллас» примет «Финикс».

Позже «Милуоки» сыграет с «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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