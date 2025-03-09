НБА. «Оклахома» примет «Денвер», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь игр.
В ранних матчах «Оклахома» Шэя Гилджес-Александера и «Денвер» Николы Йокича проведут первую из двух очных встреч подряд, а «Даллас» примет «Финикс».
Позже «Милуоки» сыграет с «Кливлендом».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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