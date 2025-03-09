НБА. «Оклахома» примет «Денвер», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь игр.

В ранних матчах «Оклахома» Шэя Гилджес-Александера и «Денвер » Николы Йокича проведут первую из двух очных встреч подряд, а «Даллас » примет «Финикс ». Позже «Милуоки » сыграет с «Кливлендом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.