Божин заявил, что не говорит «макака» в игре с «Зенитом»: «Цирк, я буду защищать свое имя. Видео с общего плана, почти 10 000 на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки, указывая на меня»

Сергей Божин отреагировал на подозрения в расизме.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что на 65-й минуте матча с «Зенитом » защитник мог сказать слово «макака». Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике . После этого Вендел что-то высказал сопернику.

«Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я буду защищать свое имя, свое лицо – я никогда не позволял себе таких вещей, это для меня немыслимо.

Видео с общего плана, почти 10 тысяч человек на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки на ролике, указывая на меня. Хоть бы выдумали что-то более правдоподобное», – заявил полузащитник «Факела ».