Божин заявил, что не говорит «макака» в игре с «Зенитом»: «Цирк, я буду защищать свое имя. Видео с общего плана, почти 10 000 на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки, указывая на меня»
Сергей Божин отреагировал на подозрения в расизме.
«Спорт-Экспресс» сообщил, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» защитник мог сказать слово «макака». Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.
«Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я буду защищать свое имя, свое лицо – я никогда не позволял себе таких вещей, это для меня немыслимо.
Видео с общего плана, почти 10 тысяч человек на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки на ролике, указывая на меня. Хоть бы выдумали что-то более правдоподобное», – заявил полузащитник «Факела».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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