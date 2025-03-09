«Мы сжульничали. С полным пониманием, что это за рамками правил». В сборной Норвегии по прыжкам с трамплина признались в манипуляциях с костюмами на ЧМ

Сборная Норвегии призналась в жульничестве на чемпионате мира в Тронхейме.

8 марта норвежские прыгуны с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы за манипуляции с костюмами. Они занимали второе и пятое место соответственно в прошедших соревнованиях на большом трамплине.

После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS ) начала расследование. Менеджер сборной Норвегии Ян-Эрик Аалбу заявил, что команда признает нарушение.

«Мы попытались обмануть систему. Это неприемлемо. И есть много вопросов, которые нам предстоит выяснить в ближайшие дни. Мы приветствуем расследование FIS.

Мы сжульничали и этим разочаровали всех любителей прыжков с трамплина, в том числе самих себя. Поэтому от лица команды по прыжкам с трамплина я хотел бы извиниться перед другими странами, перед зрителями, всеми, кто пришел на стадион, перед FIS и организаторами ЧМ. И не в последнюю очередь перед болельщиками, спонсорами

Команда персонала объяснила, что в пятницу они решили вшить укрепленную нить в комбинезоны Форфанга и Линдвика. Это было сделано ради улучшения полетных качеств костюмов. И это было сделано с полным пониманием того, что это выходит за рамки правил и не должно было быть обнаружено FIS», – заявил Аалбу.

Также он отметил, что ранее не знал о манипуляциях с костюмами.

«Для меня это такой же шок, как и для вас», – добавил менеджер сборной Норвегии по прыжкам с трамплина.