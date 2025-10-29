Де Брюйне прооперировали после травмы бедра. Хавбек «Наполи» пропустит 3-4 месяца
Кевин де Брюйне перенес операцию после травмы бедра.
Полузащитник «Наполи» получил травму двуглавой мышцы правого бедра в 1-м тайме матча Серии А с «Интером» (3:1). Бельгиец схватился за заднюю поверхность бедра сразу после реализованного пенальти на 33-й минуте.
Сегодня де Брюйне был успешно прооперирован в Антверпене, сообщает пресс-служба «Наполи».
По данным Sky Sport Italia, хавбек пропустит от 3 до 4 месяцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Наполи»
