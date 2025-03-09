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«Зенит» обжалует в КДК удаление Вендела в матче с «Факелом». Хавбек может не сыграть со «Спартаком» в следующем туре

«Зенит» оспорит в КДК удаление Вендела в матче с «Факелом».

Полузащитник был удален за неприличный жест болельщикам «Факела» во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Чемпионат» сообщает, что «Зенит» планирует обратиться в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела. Возможная отмена дисквалификации бразильца связана с оскорблениями от болельщиков «Факела», на которые не отреагировала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

В случае, если апелляция «Зенита» не будет удовлетворена, Вендел пропустит выездной матч следующего тура со «Спартаком», который пройдет 16 марта.

«Зенит» об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Нет расизму. Мы из разных культур, но каждый бьется за цвета и город – не позволим унижать одного из нас за другой цвет кожи»

Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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