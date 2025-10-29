Черданцев о Гарсии в «Спартаке»: «Катастрофа, бред. Я против ноунейма в РПЛ. Чем он лучше людей без работы? Что за неуважение к соотечественникам?»

Георгий Черданцев оценил возможное назначение Луиса Гарсии в «Спартак».

Сообщалось , что красно-белые договорились о контракте с испанским специалистом на случай отставки Деяна Станковича.

– Пришел новый руководитель. Не знаю его лично, не знаю, какое у него представление о футболе, с какими целями и задачами он пришел. Но то, что «Спартак » находится в состоянии, когда никто ничего не понимает, и у них полное отсутствие мотивации, потому что все хотят понять – мы с этим тренером, в этом составе? Или нас всех продадут и надо искать новую команду?

– Вы в шоке от испанского специалиста-кандидата?

– Это катастрофа. Если это правда, то просто бред. Это те же яйца, только в профиль – через год на выход с неустойкой, и еще один проворот какого-то количества трансферов. Под нового тренера всегда кого-то продают или покупают. Я против ноунейма в РПЛ . Понимаю, что испанскому Карвахалю или его как там зовут – Кахигао – удобнее работать с соотечественником, но чем он лучше любого из людей, кто сидит без работы? Чем ты априори лучше? Что за неуважение к соотечественникам? – сказал комментатор «Матч ТВ».