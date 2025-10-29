Челестини о жизненных принципах: «Не считаю себя хорошим, но я не лицемер. Не терплю тех, кто постоянно жалуются, но ничего не делает. Восхищают те, кто уделяет время другим»

Фабио Челестини рассказал о своих жизненных принципах.

– Кто еще из исторических личностей вас вдохновляет?

– Например, Нельсон Мандела. Он тоже посвятил всю жизнь своим идеям. Все, кто боролся за свои идеалы, для меня важны. Меня восхищают люди, которые уделяют время на помощь другим. Не считаю себя хорошим, но я не лицемер. Я ем каждый день, а также каждый день 20 тысяч человек умирают от голода. Умножьте это число на 365. Но нам всем без разницы.

Мы часто сталкиваемся с тем, что нам есть дело только до близких. А если беда происходит с кем-то, кто от нас далеко – нам все равно. Простой пример: однажды я создал фонд поддержки юных футболистов из социально проблемных семей. И мне сказали: «Надо ограничить фонд, потому что ты не сможешь помочь всем».

– Ваш фонд еще действует?

– Пришлось закрыть, когда стало больше тренерской работы. Но я активно помогаю другим фондам.

– На каких принципах строится ваша жизнь? Что больше всего цените в людях и чего не терпите?

– Мне нравится последовательность. Я не терплю людей, которые постоянно жалуются, но при этом ничего не делают для достижения своих целей. «Я хочу быть богатым, но не хочу работать». Или: «Я хочу быть подкачанным, но не хочу ходить в зал». И, повторюсь, для меня важно, когда люди не судят других. Нам надо смотреть в зеркало на себя и замечать свои ошибки, – сказал главный тренер ЦСКА .