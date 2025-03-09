«Спартак» на три очка отстал от «Краснодара» и «Зенита» после 20-го тура РПЛ. Команда Мусаева лидирует

«Спартак» отстал от «Краснодара» и «Зенита» по итогам 20-го тура Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые на выезде уступили «Рубину» (1:2). «Краснодар» ранее разгромил «Пари НН» (3:0), «Зенит » обыграл «Факел» (2:0). «Краснодар » и «Зенит» набрали по 43 очка. «Быки» лидируют в таблице, петербуржцы идут вторыми, так как «Краснодар» обыграл «Зенит» в первом круге. «Спартак » с 40 очками занимает третье место. Четвертым идет «Динамо » (39 очков), пятым – «Локомотив » (37), шестым – ЦСКА (35).