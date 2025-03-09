«Спартак» на три очка отстал от «Краснодара» и «Зенита» после 20-го тура РПЛ. Команда Мусаева лидирует
«Спартак» отстал от «Краснодара» и «Зенита» по итогам 20-го тура Мир РПЛ.
Сегодня красно-белые на выезде уступили «Рубину» (1:2). «Краснодар» ранее разгромил «Пари НН» (3:0), «Зенит» обыграл «Факел» (2:0).
«Краснодар» и «Зенит» набрали по 43 очка. «Быки» лидируют в таблице, петербуржцы идут вторыми, так как «Краснодар» обыграл «Зенит» в первом круге.
«Спартак» с 40 очками занимает третье место. Четвертым идет «Динамо» (39 очков), пятым – «Локомотив» (37), шестым – ЦСКА (35).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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