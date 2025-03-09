НХЛ. «Филадельфия» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» против «Сиэтла», «Питтсбург» в гостях у «Миннесоты», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
«Филадельфия» примет «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Вашингтон» будет противостоять «Сиэтлу», «Питтсбург» проведет гостевой матч с «Миннесотой», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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