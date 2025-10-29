  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о Федотове в «Спартаке»: «Проверенный специалист с опытом. 2-е место «Сочи», 2-е место с ЦСКА и трофей – очень хорошие результаты! Он выжимал максимум из команды, легионеров»
9

Генич о Федотове в «Спартаке»: «Проверенный специалист с опытом. 2-е место «Сочи», 2-е место с ЦСКА и трофей – очень хорошие результаты! Он выжимал максимум из команды, легионеров»

Константин Генич считает Владимира Федотова неплохим вариантом для «Спартака».

«Понимаю, как это могут воспринять болельщики... Хотя им, наверное, уже наплевать. Но, по крайней мере, футбол в схеме 3-4-3, понятный. Он выжимал из команды, из легионеров максимум. Второе место «Сочи», второе место с ЦСКА и трофей с армейцами – это очень хорошие результаты!

Да, он когда-то предпочел идти в ЦСКА. Но чего держать обиду? Хороший, проверенный специалист, с опытом. С качеством и результатом.

Зачем Гарсия? Тогда [с Федотовым] Кахигао не нужен, надо его отправить и оставить одного Мовсесьяна и сказать: занимайся. Выбор тренера всегда сложная история, но где еще может искать Кахигао – либо в Чили, где он работал, либо Турция, либо Испания», – отметил комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Генич
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЦСКА
logoВладимир Федотов
logoАндрей Мовсесьян
logoФрансис Кахигао
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Гусев: «Комментирует Генич – у меня сразу хорошее настроение, он такой оптимист! На футбольные шоу времени нет, еле успеваю за новостями следить. Представляете, интервью Пугачевой еще не смотрел»
вчера, 15:14
Константин Генич: «Если б сказали перед сезоном, что после 11 туров будет лидировать ЦСКА, я бы пальцем у виска покрутил. После ухода Николича, с неопытным Глебовым, без Роши – да харэ, 6-е место»
10 октября, 20:18
Генич о «Динамо»: «Вижу прогресс в игре, но оборона засасывает. Лунев не всегда убедительно смотрится, не сказать, что выручает команду»
10 октября, 13:55
Главные новости
Георгий Черданцев: «Выгонять тренера по ходу сезона надо запретить. Мы с Италией похожи: 2-3 тура неудачи – и все, пошел вон. Так можно было всех уволить – Рахимова, Семака, Станковича пять раз»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Удинезе», «Интер» сыграет с «Фиорентиной»
24 минуты назадLive
Пенья о постах Ямаля в соцсетях: «Он имеет право, достигнув такого уровня. Это личное дело каждого, пусть развлекается»
32 минуты назад
Терри поздравил Азара с включением в Зал славы АПЛ: «Ты величайший игрок «Челси» в плане чистых навыков. Благодаря таким футболистам, как ты, у меня на несколько трофеев больше»
38 минут назад
Депутат Свищев о том, что Клаудиньо не накажут за высказывания: «Рекомендуем спортсменам быть внимательнее к словам. Не неволим никого, но требуем уважения к нашей стране»
43 минуты назад
Мамаев о Кисляке: «Самый талантливый российский игрок. Сравнил бы с Беллингемом по потенциалу, характеру, пониманию игры. У Матвея есть футбольный интеллект, очень разносторонний»
46 минут назадВидео
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Байер» против «Падерборна»
54 минуты назадLive
Французские клубы получили наибольший доход от продажи воспитанников в другие страны за 10 лет – почти 4 млрд евро. Испания – 3-я, Англия – 6-я, Италия – 9-я, Украина – 15-я, Россия – 31-я
сегодня, 16:52
Челестини о россиянах: «Сначала общение было для меня как бокс, но меня пустили в свой мир. У русских искренние улыбки! Итальянцы, испанцы улыбаются всегда, но в этом есть немножко фальши»
сегодня, 16:50
Робиньо о тюрьме: «Здесь стремятся перевоспитать и ресоциализировать тех, кто совершил ошибки. Ко всем относятся одинаково – командуют охранники, а заключенные просто подчиняются»
сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Разве «Спартак» суперклуб сегодня? Одно имя осталось. Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? «Спартак» сейчас оседлает любая лошадь». Валерий Овчинников о красно-белых
5 минут назад
Бербатов о Виртце: «Фантастический игрок – он добьется успеха в «Ливерпуле», гарантирую. Говорят, он не подходит для АПЛ, но у Модрича такое же телосложение»
6 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Влахович забил с пенальти на 5-й! Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Кирьяков о Личке в «Спартаке»: «Пусть смешат народ дальше, сколько обжигались уже. Не имею ничего против Марцела, но наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным»
20 минут назад
Альбиоль о «Барсе»: «В Ла Лиге у них все будет получаться, но в ЛЧ придется поднять планку. Есть время до марта, чтобы все наладилось»
24 минуты назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Оставьте уже Станковича до конца сезона. В тройку не попадут, 4-5-е – это их место. Или опять придет тренер со своим пониманием, будет кричать: нужно время, чтобы бороться за титул»
31 минуту назад
«Лорьян» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
47 минут назад
«Падерборн» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 16:09
«У «Спартака» всегда будут проблемы против организованных команд. Станкович расставляет игроков, а отработки элементов, простых вещей нет. Нет поставленной игры». Шалимов о красно-белых
55 минут назад
Тренер «Кайрата» Уразбахтин: «Российские клубы намного сильнее казахстанских, достаточно успешно выступали бы в Европе. Нам было сложно против «Химок», что говорить о «Локо» и «Спартаке»
сегодня, 16:49