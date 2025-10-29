Генич о Федотове в «Спартаке»: «Проверенный специалист с опытом. 2-е место «Сочи», 2-е место с ЦСКА и трофей – очень хорошие результаты! Он выжимал максимум из команды, легионеров»
Константин Генич считает Владимира Федотова неплохим вариантом для «Спартака».
«Понимаю, как это могут воспринять болельщики... Хотя им, наверное, уже наплевать. Но, по крайней мере, футбол в схеме 3-4-3, понятный. Он выжимал из команды, из легионеров максимум. Второе место «Сочи», второе место с ЦСКА и трофей с армейцами – это очень хорошие результаты!
Да, он когда-то предпочел идти в ЦСКА. Но чего держать обиду? Хороший, проверенный специалист, с опытом. С качеством и результатом.
Зачем Гарсия? Тогда [с Федотовым] Кахигао не нужен, надо его отправить и оставить одного Мовсесьяна и сказать: занимайся. Выбор тренера всегда сложная история, но где еще может искать Кахигао – либо в Чили, где он работал, либо Турция, либо Испания», – отметил комментатор «Матч ТВ».
