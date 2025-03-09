Корреа извинился перед судьей за оскорбление: «Я был раздражен, что оставил «Атлетико» вдесятером, и отреагировал наихудшим образом. Мое уважение к арбитрам бесспорно»
Анхель Корреа извинился перед судьей за нецензурные слова в его адрес.
Нападающий «Атлетико» получил красную карточку за подкат на 88-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:2). После удаления Корреа оскорбил арбитра Куадру Фернандеса: «Сын тысячи шлюх, засранец, ## твою мать».
«Хочу извиниться перед арбитром Гильермо Куадрой Фернандесом за свою реакцию после удаления. Мое уважение к судьям бесспорно, и такая реакция мне не свойственна. Я был сильно раздражен из-за того, что оставил команду вдесятером в такой сложный момент, и отреагировал наихудшим образом.
Надеюсь, он примет мои искренние извинения. Также хочу извиниться перед своими партнерами по команде, тренерским штабом и нашими болельщиками за поступок, которого не должен был совершать и который дорого нам обошелся», – написал Корреа.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Анхеля Корреа
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