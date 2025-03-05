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Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. «Байкал-Энергия» уступил московскому «Динамо», «Старт» встретится со «СКА-Нефтяником», другие матчи

5 марта стартуют матчи 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Плей-офф

1/4 финала

5 марта 

Первые матчи

Байкал-Энергия – Динамо Москва – 4:6 (1:3)

Енисей – Водник – 4:2 (0:2)

Сибсельмаш – Кузбасс – 1:6 (0:2)

Старт – СКА-Нефтяник – 18.30

8 марта 

Вторые матчи 

Водник – Енисей – 17.00

Динамо Москва – Байкал-Энергия – 17.00

Кузбасс – Сибсельмаш – 17.00

СКА-Нефтяник – Старт – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЕнисей
Динамо Москва
Сибсельмаш
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