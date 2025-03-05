Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. «Байкал-Энергия» уступил московскому «Динамо», «Старт» встретится со «СКА-Нефтяником», другие матчи
5 марта стартуют матчи 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Плей-офф
1/4 финала
5 марта
Первые матчи
Байкал-Энергия – Динамо Москва – 4:6 (1:3)
Енисей – Водник – 4:2 (0:2)
Сибсельмаш – Кузбасс – 1:6 (0:2)
Старт – СКА-Нефтяник – 18.30
8 марта
Вторые матчи
Водник – Енисей – 17.00
Динамо Москва – Байкал-Энергия – 17.00
Кузбасс – Сибсельмаш – 17.00
СКА-Нефтяник – Старт – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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