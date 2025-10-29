  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус извинился перед одноклубниками перед первой тренировкой после класико. Тренеров «Реала» на встрече не было
34

Винисиус извинился перед одноклубниками перед первой тренировкой после класико. Тренеров «Реала» на встрече не было

Винисиус Жуниор лично извинился перед одноклубниками.

Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо.

COPE сообщает, что сегодня мадридцы провели первую тренировку после класико. Бразилец собрал всех футболистов до начала занятия и объяснил им то, что впоследствии было опубликовано в его соцсетях.

На встрече присутствовали только игроки. Пока неизвестно, запланирован ли разговор Винисиуса с Алонсо.

Подчеркивается, что партнеры спокойно восприняли действия 25-летнего вингера и не стали придавать ситуации большого значения.

«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
logoВинисиус Жуниор
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛа Лига
