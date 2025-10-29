Винисиус извинился перед одноклубниками перед первой тренировкой после класико. Тренеров «Реала» на встрече не было

Винисиус Жуниор лично извинился перед одноклубниками.

Вингер «Реала » резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо .

COPE сообщает, что сегодня мадридцы провели первую тренировку после класико. Бразилец собрал всех футболистов до начала занятия и объяснил им то, что впоследствии было опубликовано в его соцсетях.

На встрече присутствовали только игроки. Пока неизвестно, запланирован ли разговор Винисиуса с Алонсо.

Подчеркивается, что партнеры спокойно восприняли действия 25-летнего вингера и не стали придавать ситуации большого значения.

«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет