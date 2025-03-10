Овечкин забил 886-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки – 8 шайб
Александр Овечкин забил 886-й гол в НХЛ.
39-летний форвард и капитан «Вашингтона» на 59-й минуте поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) и установил окончательный счет.
Овечкин – второй снайпер в истории лиги. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
Подробная статистика выступлений Александра, набравшего 50-е (33+17) очко в 48 матчах сезона, доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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