Капитан «Факела» Квеквескири о словах Семака про расизм: «Голословное обвинение. Раздувают, чтобы оправдать Вендела. Тренеру «Зенита» нужно набраться мужества и принести извинения»

Ираклий Квеквескири высказался о словах Сергей Семака про расизм.

Хавбек «Зенита» был удален в гостевом матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» (2:0). Игрок показал средний палец в адрес болельщиков из Воронежа. Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Футболисту может грозить дисквалификация на срок от двух до четырех матчей.

После игры главный тренер сине-бело-голубых заявил , что Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока воронежского клуба.

Сообщалось, что «Зенит» планирует обратиться в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела .

– Как команда восприняла обвинения главного тренера «Зенита» в дискриминации на почве расизма?

– С недоумением. Уже сутки прошли с окончания матча, а очень серьезные обвинения остались бездоказательными. На то есть лишь одна причина – ничего подобного просто не было. Ни один из наших футболистов на такое не способен. Если бы это произошло, то одна из многочисленных камер записала бы этот эпизод.

Как капитан команды я не могу просто так оставить эти слова. Это голословное обвинение. Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела. Если бы реально такое случилось на поле, была бы резкая реакция тут же, в тот же момент. Так что, на мой взгляд, в этом случае главному тренеру нужно набраться мужества и принести извинения нашим игрокам, – сказал полузащитник и капитан «Факела ».