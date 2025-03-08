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Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Йохауг, Андерссон, Сундлинг, Карлссон, Венг, Шлинн, Диггинс пробегут коньковый масс-старт на 50 км

Йохауг, Андерссон, Сундлинг, Карлссон пробегут марафон на ЧМ в Тронхейме.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Женщины

50 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 13:30 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

3. Эбба Андерссон (Швеция)

4. Тереза Штадлобер (Австрия)

5. Хайди Венг (Норвегия)

6. Тереза Йохауг (Норвегия)

7. Пиа Финк (Германия)

8. Нура Саннесс (Норвегия)

9. Моа Илар (Швеция)

10. Криста Пярмякоски (Финляндия)

11. Флора Дольчи (Франция)

12. Катержина Янатова (Чехия)

13. София Лаукли (США)

14. Йонна Сундлинг (Швеция)

15. Фрида Карлссон (Швеция)

16. Майя Далквист (Швеция)

17. Джулия Керн (США)

18. Лилиан Ганьон (Канада)

19. Надя Келин (Швейцария)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoчемпионат мира
лыжные гонки
марафон (жен)
logoДжесси Диггинс
logoАстрид Ойре Шлинн
Пиа Финк
logoТереза Йохауг
Нура Саннесс
logoсборная Австрии жен
logoФрида Карлссон
logoсборная Франции жен
logoХайди Венг
Катержина Янатова
Лилиана Ганьон
Флора Дольчи
logoМайя Далквист
logoЭбба Андерссон
logoсборная США жен
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoсборная Швеции жен
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Норвегии жен
Джулия Керн
logoТереза Штадлобер
logoЙонна Сундлинг
София Лаукли
Надя Келин
сборная Швейцарии жен
logoсборная Канады жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Моа Илар
сборная Чехии жен
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