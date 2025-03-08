Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Йохауг, Андерссон, Сундлинг, Карлссон, Венг, Шлинн, Диггинс пробегут коньковый масс-старт на 50 км
Йохауг, Андерссон, Сундлинг, Карлссон пробегут марафон на ЧМ в Тронхейме.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Женщины
50 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 13:30 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Джесси Диггинс (США)
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
3. Эбба Андерссон (Швеция)
4. Тереза Штадлобер (Австрия)
5. Хайди Венг (Норвегия)
6. Тереза Йохауг (Норвегия)
7. Пиа Финк (Германия)
8. Нура Саннесс (Норвегия)
9. Моа Илар (Швеция)
10. Криста Пярмякоски (Финляндия)
11. Флора Дольчи (Франция)
12. Катержина Янатова (Чехия)
13. София Лаукли (США)
14. Йонна Сундлинг (Швеция)
15. Фрида Карлссон (Швеция)
16. Майя Далквист (Швеция)
17. Джулия Керн (США)
18. Лилиан Ганьон (Канада)
19. Надя Келин (Швейцария)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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