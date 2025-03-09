«Сын тысячи шлюх, засранец, ## твою мать». Корреа выругался на судью после удаления в игре с «Хетафе». Форварду «Атлетико» грозит до 12 матчей дисквалификации

Анхелю Корреа грозит 12 матчей дисквалификации.

Нападающий «Атлетико » получил красную карточку за подкат на 88-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги против «Хетафе » (1:2). После удаления Корреа оскорбил арбитра Куадру Фернандеса, используя нецензурную лексику. Судья зафиксировал его слова в протоколе.

«На 88-й минуте Анхель Корреа был удален с поля по следующей причине: совершил грубый подкат против соперника в борьбе за мяч с чрезмерным применением силы. П

осле того, как ему была показана красная карточка, данный игрок обратился ко мне со следующими словами: “Сын тысячи шлюх, засранец. ## твою мать», – написал Фернандес в протоколе.

Согласно статье 94 Общего регламента Федерации, «оскорбление, нападение или обращение в оскорбительной форме к главному арбитру, его ассистентам, четвертому судье, директорам или спортивным властям, если это не является более серьезным нарушением, наказывается дисквалификацией от четырех до двенадцати матчей».

В случае наказания на минимальный срок Корреа, скорее всего, пропустит оба матча против «Барселоны» – как в Ла Лиге, так и в Кубке Испании.