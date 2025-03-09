«Спартак», «Локомотив», «Ростов» не поздравили Дзюбу с рекордом. «Зенит», сборная России, тульский «Арсенал» поздравили
Не все клубы, за которые играл Артем Дзюба, поздравили его с рекордом.
Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
Пресс-службы «Акрона», «Зенита», сборной России и тульского «Арсенала» в соцсетях поздравили игрока с этим достижением.
Публикаций от «Спартака», «Локомотива», «Ростова», «Аданы Демирспор» и «Томи» о рекорде Дзюбы не было.
«Артем, поздравляем со знаменательным достижением! Рады, что наш клуб внес свою лепту в этот успех. Каждый твой гол в составе «Арсенала» навсегда в памяти болельщиков и истории тульского футбола», – говорится в сообщении «Арсенала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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