«Спартак», «Локомотив», «Ростов» не поздравили Дзюбу с рекордом. «Зенит», сборная России, тульский «Арсенал» поздравили

Не все клубы, за которые играл Артем Дзюба, поздравили его с рекордом.

Нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

Пресс-службы «Акрона» , «Зенита» , сборной России и тульского «Арсенала» в соцсетях поздравили игрока с этим достижением.

Публикаций от «Спартака », «Локомотива», «Ростова», «Аданы Демирспор» и «Томи» о рекорде Дзюбы не было.

«Артем, поздравляем со знаменательным достижением! Рады, что наш клуб внес свою лепту в этот успех. Каждый твой гол в составе «Арсенала» навсегда в памяти болельщиков и истории тульского футбола», – говорится в сообщении «Арсенала».