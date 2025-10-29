«Лион» хочет арендовать Эндрика в январе. Форвард «Реала» считает этот вариант идеальным

Эндрик может перейти в «Лион» на правах аренды зимой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , французский клуб сделал официальный запрос на подписание форварда «Реала ». Стороны начали переговоры о его аренде в январе.

«Лион » уже представил футболисту свой план. Предполагается, что аренда будет рассчитана до июня 2026 года.

Эндрик рассмотрит все опции в следующем месяце, но считает этот вариант идеальным решением зимой, подчеркивает Романо.

В текущем сезоне 19-летний нападающий еще не выступал за «Реал». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .