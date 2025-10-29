  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лион» хочет арендовать Эндрика в январе. Форвард «Реала» считает этот вариант идеальным
15

«Лион» хочет арендовать Эндрика в январе. Форвард «Реала» считает этот вариант идеальным

Эндрик может перейти в «Лион» на правах аренды зимой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб сделал официальный запрос на подписание форварда «Реала». Стороны начали переговоры о его аренде в январе.

«Лион» уже представил футболисту свой план. Предполагается, что аренда будет рассчитана до июня 2026 года.

Эндрик рассмотрит все опции в следующем месяце, но считает этот вариант идеальным решением зимой, подчеркивает Романо.

В текущем сезоне 19-летний нападающий еще не выступал за «Реал». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЛа Лига
logoЭндрик
возможные трансферы
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛион
Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» может отдать Эндрика в аренду клубу Бундеслиги
24 октября, 21:12
Эндрик хочет уйти в аренду зимой в клуб топ-5 лиг, участвующий в еврокубках, либо в «Бенфику», «Порту» или «Спортинг». Стиль игры команды должен быть атакующим (ESPN)
24 октября, 12:13
Алонсо об Эндрике: «Все хотят играть, а молодой футболист – тем более. Он должен быть терпеливым, готовым и знать, что он в «Реале». Его время еще придет»
23 октября, 14:01
Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе
21 октября, 19:53
Главные новости
Георгий Черданцев: «Выгонять тренера по ходу сезона надо запретить. Мы с Италией похожи: 2-3 тура неудачи – и все, пошел вон. Так можно было всех уволить – Рахимова, Семака, Станковича пять раз»
12 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Удинезе», «Интер» сыграет с «Фиорентиной»
19 минут назадLive
Пенья о постах Ямаля в соцсетях: «Он имеет право, достигнув такого уровня. Это личное дело каждого, пусть развлекается»
27 минут назад
Терри поздравил Азара с включением в Зал славы АПЛ: «Ты величайший игрок «Челси» в плане чистых навыков. Благодаря таким футболистам, как ты, у меня на несколько трофеев больше»
33 минуты назад
Депутат Свищев о том, что Клаудиньо не накажут за высказывания: «Рекомендуем спортсменам быть внимательнее к словам. Не неволим никого, но требуем уважения к нашей стране»
38 минут назад
Мамаев о Кисляке: «Самый талантливый российский игрок. Сравнил бы с Беллингемом по потенциалу, характеру, пониманию игры. У Матвея есть футбольный интеллект, очень разносторонний»
41 минуту назадВидео
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Байер» против «Падерборна»
49 минут назадLive
Французские клубы получили наибольший доход от продажи воспитанников в другие страны за 10 лет – почти 4 млрд евро. Испания – 3-я, Англия – 6-я, Италия – 9-я, Украина – 15-я, Россия – 31-я
57 минут назад
Челестини о россиянах: «Сначала общение было для меня как бокс, но меня пустили в свой мир. У русских искренние улыбки! Итальянцы, испанцы улыбаются всегда, но в этом есть немножко фальши»
59 минут назад
Робиньо о тюрьме: «Здесь стремятся перевоспитать и ресоциализировать тех, кто совершил ошибки. Ко всем относятся одинаково – командуют охранники, а заключенные просто подчиняются»
сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Бербатов о Виртце: «Фантастический игрок – он добьется успеха в «Ливерпуле», гарантирую. Говорят, он не подходит для АПЛ, но у Модрича такое же телосложение»
1 минуту назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Влахович забил с пенальти на 5-й! Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Кирьяков о Личке в «Спартаке»: «Пусть смешат народ дальше, сколько обжигались уже. Не имею ничего против Марцела, но наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным»
15 минут назад
Альбиоль о «Барсе»: «В Ла Лиге у них все будет получаться, но в ЛЧ придется поднять планку. Есть время до марта, чтобы все наладилось»
19 минут назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Оставьте уже Станковича до конца сезона. В тройку не попадут, 4-5-е – это их место. Или опять придет тренер со своим пониманием, будет кричать: нужно время, чтобы бороться за титул»
26 минут назад
«Лорьян» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
42 минуты назад
«Падерборн» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 16:09
«У «Спартака» всегда будут проблемы против организованных команд. Станкович расставляет игроков, а отработки элементов, простых вещей нет. Нет поставленной игры». Шалимов о красно-белых
50 минут назад
Тренер «Кайрата» Уразбахтин: «Российские клубы намного сильнее казахстанских, достаточно успешно выступали бы в Европе. Нам было сложно против «Химок», что говорить о «Локо» и «Спартаке»
сегодня, 16:49
Генич о Федотове в «Спартаке»: «Проверенный специалист с опытом. 2-е место «Сочи», 2-е место с ЦСКА и трофей – очень хорошие результаты! Он выжимал максимум из команды, легионеров»
сегодня, 16:34