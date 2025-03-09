1

«Реал» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Реал» сыграет дома с «Райо Вальекано» в 27-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Испания. Ла Лига 9 марта 15:15
27 тур
Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
До матча
-XG-
Райо Вальекано
Коэффициенты

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoРайо Вальекано
logoЛа Лига
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Ювентус» против «Аталанты», «Рома» в гостях у «Эмполи»
546 минут назад
Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем Личку. Информация, связанная с Карпиным, неверна»
223 минуты назад
Индзаги о том, что «Интер» пропустил 1 гол в ЛЧ и 27 – в Серии А: «Готовимся одинаково ко всем матчам, но после Европы быстро восстанавливаться нелегко»
148 минут назад
Анкалаев – чемпион UFС, Вендел и расизм, поражения «Ман Сити» и «Баварии», дубль Салаха, золотой рекорд Клэбо, Дубов победил Ниманна и другие новости
749 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Хетафе», «Реал» примет «Райо», «Атлетик» сыграет с «Мальоркой»
34сегодня, 06:03
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
сегодня, 06:00
Новым спортдиректором «Арсенала» станет Берта. Он 12 лет работал в «Атлетико»
7сегодня, 05:17
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Крылья» сыграют с «Акроном»
1232сегодня, 04:59
«Без Тюкавина «Динамо» стало выглядеть поинтереснее. Ребята раскрепостились, каждый может забить». Пономарев о 4:0 с Махачкалой
18сегодня, 04:52
«Барса» может провести матч с «Осасуной» 26 апреля или 21 мая. Игру перенесли из-за смерти врача «блауграны»
4сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
213 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет на выезде с «Каллитеей», Чалов в заявке, начало в 20:00. Спортс’’ покажет матч
17 минут назад
«Наполи» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
38 минут назад
Первая лига. «Сочи» примет «Урал», «Торпедо» против «Уфы», «Балтика» сыграет с «Ротором» в понедельник
15сегодня, 05:57
Альба о Комличенко и Голенкове в атаке «Ростова»: «Егор играл в роли Мохеби, крайнего нападающего, и у него прекрасно получилось»
2сегодня, 05:40
«Челси» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 05:27
«Крылья Советов» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
2сегодня, 04:38
Романцев против полиграфа для судей: «Подобная процедура просто унизительна. Тем более выданные им данные не считаются доказательством вины»
1сегодня, 04:28
«Хетафе» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 03:53
Ковач о 0:1 с «Аугсбургом»: «Боруссия» не показала желания победить. Мы не создали ни одного момента, играли слишком медленно»
2сегодня, 03:29