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«Ювентус» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А с 1967 года – 0:4 от «Аталанты»

«Ювентус» впервые в XXI веке проиграл дома с разницей в четыре мяча в Серии А.

Команда Тиаго Мотты была разгромлена «Аталантой» (0:4) в 28-м туре.

До этого дня последним клубом, обыгрывавшим «бьянконери» в чемпионате Италии с таким преимуществом на их же стадионе, был «Торино». 22 октября 1967 года дерби завершилось со счетом 0:4.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoАталанта
logoТиаго Мотта
logoТорино
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