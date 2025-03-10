«Ювентус» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А с 1967 года – 0:4 от «Аталанты»

«Ювентус» впервые в XXI веке проиграл дома с разницей в четыре мяча в Серии А.

Команда Тиаго Мотты была разгромлена «Аталантой» (0:4) в 28-м туре. До этого дня последним клубом, обыгрывавшим «бьянконери» в чемпионате Италии с таким преимуществом на их же стадионе, был «Торино ». 22 октября 1967 года дерби завершилось со счетом 0:4.