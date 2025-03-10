«Ювентус» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А с 1967 года – 0:4 от «Аталанты»
«Ювентус» впервые в XXI веке проиграл дома с разницей в четыре мяча в Серии А.
Команда Тиаго Мотты была разгромлена «Аталантой» (0:4) в 28-м туре.
До этого дня последним клубом, обыгрывавшим «бьянконери» в чемпионате Италии с таким преимуществом на их же стадионе, был «Торино». 22 октября 1967 года дерби завершилось со счетом 0:4.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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