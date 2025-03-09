Даку и Дуарте удалены после стычки: игрок «Рубина» отбросил мяч, защитник «Спартака» повалил соперника на газон. Оба получили по второй желтой

«Спартак» и «Рубин» доиграют встречу вдесятером.

На 74-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ между Алексисом Дуарте и Мирлиндом Даку произошла стычка. Защитник «Спартака » нарушил правила на Даку, нападающий «Рубина » в ответ сфолил на парагвайце.

После этого Даку схватил мяч и не отдавал его Дуарте, чтобы тот не мог разыграть штрафной. Игрок «Рубина» отбросил мяч в сторону, Дуарте схватил албанца за шею и свалил его на газон.

Главный арбитр Кирилл Левников показал игрокам по желтой карточке, для обоих она оказалась второй.

Покидая поле после удаления, Даку громко кричал и сбил стойку для камеры.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу казанцев.