Даку и Дуарте удалены после стычки: игрок «Рубина» отбросил мяч, защитник «Спартака» повалил соперника на газон. Оба получили по второй желтой
«Спартак» и «Рубин» доиграют встречу вдесятером.
На 74-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ между Алексисом Дуарте и Мирлиндом Даку произошла стычка. Защитник «Спартака» нарушил правила на Даку, нападающий «Рубина» в ответ сфолил на парагвайце.
После этого Даку схватил мяч и не отдавал его Дуарте, чтобы тот не мог разыграть штрафной. Игрок «Рубина» отбросил мяч в сторону, Дуарте схватил албанца за шею и свалил его на газон.
Главный арбитр Кирилл Левников показал игрокам по желтой карточке, для обоих она оказалась второй.
Покидая поле после удаления, Даку громко кричал и сбил стойку для камеры.
На данный момент счет в матче 2:1 в пользу казанцев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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