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  • Даку и Дуарте удалены после стычки: игрок «Рубина» отбросил мяч, защитник «Спартака» повалил соперника на газон. Оба получили по второй желтой
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Даку и Дуарте удалены после стычки: игрок «Рубина» отбросил мяч, защитник «Спартака» повалил соперника на газон. Оба получили по второй желтой

«Спартак» и «Рубин» доиграют встречу вдесятером.

На 74-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ между Алексисом Дуарте и Мирлиндом Даку произошла стычка. Защитник «Спартака» нарушил правила на Даку, нападающий «Рубина» в ответ сфолил на парагвайце.

После этого Даку схватил мяч и не отдавал его Дуарте, чтобы тот не мог разыграть штрафной. Игрок «Рубина» отбросил мяч в сторону, Дуарте схватил албанца за шею и свалил его на газон.

Главный арбитр Кирилл Левников показал игрокам по желтой карточке, для обоих она оказалась второй. 

Покидая поле после удаления, Даку громко кричал и сбил стойку для камеры. 

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу казанцев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoРубин
logoАлексис Дуарте
logoКирилл Левников
logoМирлинд Даку
logoсудьи
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