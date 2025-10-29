«Краснодар» сыграет со «Спартаком». Быки, ждем всех на домашней игре против красно-белых!
«Краснодар» встретится со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 2 ноября, в 19:30 на стадионе «Ozon Арена».
Быки после 13 туров лидируют в турнирной таблице чемпионата, набрав 29 очков. Москвичи же идут в турнирной таблице шестыми, обладая 22-я очками. Приходите поддержать «Краснодар» на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости