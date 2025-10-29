  • Спортс
  • Квеквескири об РПЛ: «Нужно быть придурком, чтобы отказываться от легионера, который на две головы сильнее. Но те, кто слабее, не должны приезжать. Надо давать возможности россиянам»
Квеквескири об РПЛ: «Нужно быть придурком, чтобы отказываться от легионера, который на две головы сильнее. Но те, кто слабее, не должны приезжать. Надо давать возможности россиянам»

Ираклий Квеквескири выступил против подписания слабых легионеров клубами Мир РПЛ.

«Я считаю, что многие команды сейчас показывают, что есть прекрасные российские футболисты, которые заслуживают играть. «Локомотив», ЦСКА, где очень большую роль играют российские молодые футболисты.

В ситуации, когда мы находимся без еврокубков, я считаю, надо давать больше возможностей российским футболистам. Что будет через какое-то время, никто не знает. Если вернутся еврокубки, поднимется уровень и приезжать будут сильные легионеры, которые намного сильнее российских, – вопросов нет. Все же за живую адекватную конкуренцию. Если легионер на две головы сильнее, надо быть придурком, чтобы отказываться.

Но сейчас есть много хороших российских игроков, у которых есть возможность проявить себя и вырасти. Пускай играют. Здоровая конкуренция должна быть всегда, но если иностранец приезжает в Россию, то он должен быть как минимум на две головы сильнее. Потому что он приехал сюда зарабатывать деньги, а не проявлять любовь к футболу. Он приехал сюда заработать деньги, показать, на что он способен. Но легионеры слабее не должны приезжать», – заявил полузащитник «Оренбурга».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
