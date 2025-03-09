«Зенит» об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Нет расизму. Мы из разных культур, но каждый бьется за цвета и город – не позволим унижать одного из нас за другой цвет кожи»

«Зенит» осудил поведение болельщиков «Факела» в отношении Вендела.

Полузащитник «Зенита» был удален во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0) после того, как показал средний палец болельщикам воронежской команды. Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта.

Наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты. Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьется за цвета и город, который называем своим домом.

Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», – говорится в обращении основной команды «Зенита ».

Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»