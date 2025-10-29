«Сосьедад» о Захаряне после гола «Негрейре»: «В клубе довольны Арсеном. Тренерский штаб верит, что он продолжит совершенствоваться»

В «Реал Сосьедад» довольны игрой Арсена Захаряна.

Российский полузащитник впервые с февраля и во второй раз в 2025 году вышел в стартовом составе – на игру Кубка Испании против «Негрейры» (3:0). Он забил гол на 54-й минуте.

«В клубе все довольны Арсеном , как рады и за остальных игроков, которые забили голы в этом матче. Надеемся, что этот гол придаст ему уверенности.

Тренерский штаб доволен его игрой и верит, что Арсен продолжит совершенствоваться», – сказал пресс‑атташе «Сосьедада » Йон Андер Мундуате.