«Сосьедад» о Захаряне после гола «Негрейре»: «В клубе довольны Арсеном. Тренерский штаб верит, что он продолжит совершенствоваться»
В «Реал Сосьедад» довольны игрой Арсена Захаряна.
Российский полузащитник впервые с февраля и во второй раз в 2025 году вышел в стартовом составе – на игру Кубка Испании против «Негрейры» (3:0). Он забил гол на 54-й минуте.
«В клубе все довольны Арсеном, как рады и за остальных игроков, которые забили голы в этом матче. Надеемся, что этот гол придаст ему уверенности.
Тренерский штаб доволен его игрой и верит, что Арсен продолжит совершенствоваться», – сказал пресс‑атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
