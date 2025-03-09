Индиан-Уэллс (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Микельсеном, Хачанов – с Шелтоном, Алькарас – с Шаповаловым, Циципас – с Берреттини
Даниил Медведев встретится с Алексом Микельсеном в третьем круге в Индиан-Уэллс.
Карен Хачанов сыграет с Беном Шелтоном.
Сетка здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
5 – 16 марта 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 693 540 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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