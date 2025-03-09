«Спартак» после ошибки Денисова пропустил от «Рубина». Безруков перехватил пас Даниила на 7-й минуте, Даку забил

«Спартак» пропустил от «Рубина» в результате ошибки Даниила Денисова.

Команды встречаются в Казани в 20-м туре Мир РПЛ .

На 7-й минуте Денисов , получив мяч от вратаря Александра Максименко на углу штрафной площади, попытался сделать передачу вперед, но Руслан Безруков выставил ногу, и от нее мяч отскочил к Мирлинду Даку . Форвард первым же касанием нанес точный удар в ближний угол.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»