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«Спартак» после ошибки Денисова пропустил от «Рубина». Безруков перехватил пас Даниила на 7-й минуте, Даку забил

«Спартак» пропустил от «Рубина» в результате ошибки Даниила Денисова.

Команды встречаются в Казани в 20-м туре Мир РПЛ.

На 7-й минуте Денисов, получив мяч от вратаря Александра Максименко на углу штрафной площади, попытался сделать передачу вперед, но Руслан Безруков выставил ногу, и от нее мяч отскочил к Мирлинду Даку. Форвард первым же касанием нанес точный удар в ближний угол.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoАлександр Максименко
logoМирлинд Даку
logoДаниил Денисов
logoРуслан Безруков
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
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