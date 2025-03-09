«Спартак» после ошибки Денисова пропустил от «Рубина». Безруков перехватил пас Даниила на 7-й минуте, Даку забил
«Спартак» пропустил от «Рубина» в результате ошибки Даниила Денисова.
Команды встречаются в Казани в 20-м туре Мир РПЛ.
На 7-й минуте Денисов, получив мяч от вратаря Александра Максименко на углу штрафной площади, попытался сделать передачу вперед, но Руслан Безруков выставил ногу, и от нее мяч отскочил к Мирлинду Даку. Форвард первым же касанием нанес точный удар в ближний угол.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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