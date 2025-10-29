  • Спортс
  • Сычев о Баринове: «Это капитан, мозг, мотор и душа «Локомотива». Хранитель традиций, видел чемпионство, работал с Семиным. Такого нельзя продавать»
4

Сычев о Баринове: «Это капитан, мозг, мотор и душа «Локомотива». Хранитель традиций, видел чемпионство, работал с Семиным. Такого нельзя продавать»

Дмитрий Сычев убежден, что «Локомотив» обязан продлить контракт Дмитрия Баринова.

В летнее трансферное окно железнодорожники не отпустили 29-летнего капитана, соглашение которого рассчитано до 30 июня 2026 года, в ЦСКА. В октябре сообщалось, что клуб сделал улучшенные предложения полузащитнику по контракту, одного он отклонил оба из них.

– Много разговоров относительно будущего капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Его уход станет большой потерей для команды?

– Как со спортивной, так и с имиджевой точек зрения это очень плохая история. Если мы говорим чисто о футболе, то Батраков сейчас номер один в «Локомотиве», но Баринов – это лидер. Дима харизматичен, он последний из могикан, на нем растет молодежь. Он хранитель традиций, который видел чемпионство, сам выигрывал золото, работал под руководством Юрия Павловича Семина – все эти моменты важны для болельщиков. Роль Баринова в успехах «Локомотива» за предыдущие несколько лет бесценна. Такого футболиста ни в коем случае нельзя продавать.

– Представляете его в футболке ЦСКА? Не секрет, что армейцы и сейчас хотят приобрести Баринова.

– Мы не знаем всех внутренних тонкостей, как идут переговоры и все такое, но я не вижу в его возможном переходе в ЦСКА здравого зерна. Это будет очень странно. И вряд ли армейцы предложат какие-то космические деньги за Дмитрия, еще и прямому конкуренту. Не верил и не верю в переход Баринова в ЦСКА.

– Вы бы на месте руководства «Локомотива» продлили бы с ним контракт?

– Естественно. Еще раз повторю: Баринов – это капитан, мозг, мотор и душа «Локомотива». Я не вижу в команде никого, кто мог бы его заменить. Даже близко нет таких людей, – сказал бывший форвард «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Российская газета»
