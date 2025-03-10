Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Миллер – 3-й, агент Андреев – 6-й, Карпин – 7-й, Медведев – 10-й, губернатор Федорищев – 13-й, Генич – 30-й

Александр Дюков занял 1-е место в рейтинге самых влиятельных людей в футболе РФ.

Новую версию ежегодного списка представил «Спорт-Экспресс ». Всего в нем 30 позиций.

В перечень попали:

1 (год назад – 1). Александр Дюков , президент РФС.

2 (5). Максим Митрофанов , генеральный секретарь РФС.

3 (2). Алексей Миллер , председатель правления «Газпрома».

4 (-). Алексей Дюмин, помощник президента РФ.

5 (3). Александр Алаев, президент Мир РПЛ .

6 (9). Павел Андреев, агент.

7 (14). Валерий Карпин, главный тренер сборной России.

8 (10). «Динамо»: Дмитрий Гафин, председатель совета директоров, и Павел Пивоваров, генеральный директор.

9 (13). Милорад Мажич, глава департамента судейства и инспектирования РФС.

10 (6). «Зенит»: Александр Медведев, председатель правления, и Максим Погорелов, исполнительный директор.

11 (8). Сергей Галицкий, владелец «Краснодара».

12 (20). Марат Хинчагов и Алан Мамукаев , агенты из Ultimate Sports.

13 (-). Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области.

14 (-). Павел Каманцев, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

15 (7). ЦСКА: Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента РФ, и Евгений Гинер, президент клуба, и Роман Бабаев, генеральный директор.

16 (-). Павел Жданов — вице-президент «Лукойла», член совета директоров «Спартака».

17 (22). Михаил Прокопец и Юрий Зайцев, юристы из SILA Lawyers.

18 (19). «Ростов»: Арташес Арутюнянц, президент, и Алексей Рыскин, спортивный директор.

19 (12). Кирилл Макаров, основатель и президент букмекерской компании Winline.

20 (-). : Михаил Артемьев, директор по маркетингу букмекерской компании BetBoom.

21 (11). Сергей Анохин, бывший гендиректор букмекерской компании «Фонбет».

22 (-). Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива».

23 (15). Николай Осипов, основатель и президент Медийной футбольной лиги.

24 (-). Сергей Шишкин, генеральный директор Okko.

25 (18). Наиль Измайлов, президент ФНЛ.

26 (-). Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.

27 (28). Telegram-каналы: «Инсайды от Карпа», «Мутко против», «ФНЛ с Ильевым» и другие.

28 (24). Нобель Арустамян, журналист.

29 (27). Тимур Гурцкая, менеджер.

30 (-). Константин Генич, комментатор.