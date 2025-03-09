Даку сделал дубль за 28 минут со «Спартаком» и с 11 голами делит 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с Батраковым. Больше лишь у Угальде – 16
Мирлинд Даку сделал дубль в матче со «Спартаком».
Нападающий «Рубина» открыл счет на 7-й минуте игры 20-го тура Мир РПЛ и увеличил преимущество своей команды на 28-й. Оба раза ему ассистировал Руслан Безруков.
Теперь у 27-летнего форварда 11 голов в текущем чемпионате. Он сравнялся с Алексеем Батраковым из «Локомотива» в списке бомбардиров и уступает лишь Манфреду Угальде из «Спартака» (16 мячей).
Подробно со статистикой Даку можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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