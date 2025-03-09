Даку сделал дубль за 28 минут со «Спартаком» и с 11 голами делит 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с Батраковым. Больше лишь у Угальде – 16

Мирлинд Даку сделал дубль в матче со «Спартаком».

Нападающий «Рубина » открыл счет на 7-й минуте игры 20-го тура Мир РПЛ и увеличил преимущество своей команды на 28-й. Оба раза ему ассистировал Руслан Безруков.

Теперь у 27-летнего форварда 11 голов в текущем чемпионате. Он сравнялся с Алексеем Батраковым из «Локомотива » в списке бомбардиров и уступает лишь Манфреду Угальде из «Спартака » (16 мячей).

Подробно со статистикой Даку можно ознакомиться здесь .