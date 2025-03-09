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«Крылья Советов» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Крылья Советов» примет «Акрон» в 20-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига 9 марта 13:30
20 тур
Самара-Арена
Крылья Советов
До матча
-XG-
Акрон
Коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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