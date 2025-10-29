Пеп о стандартных положениях в АПЛ: «Венгер говорил об игре «Сток Сити», когда я еще работал в «Барсе» и «Баварии» – помните их ауты? Сейчас так делает все больше команд»
Пеп Гвардиола высказался о возросшей роли стандартных положений в АПЛ.
«Помню, как давным-давно «Бернли» при Шоне Дайче был невероятно опасен после длинных передач и подборов. Дайч – один из лучших тренеров в этих аспектах. Это не ново, он делал так и раньше. Или Сэм Эллардайс.
Или «Сток Сити», когда я еще здесь не работал. Вы помните, как «Сток Сити» вбрасывал ауты? Сейчас так делают все больше команд, но тогда, возможно, «Сток Сити» был исключением. Помню, когда я работал в «Барселоне» и «Баварии», Арсен Венгер говорил об игре против «Сток Сити», но сейчас это происходит часто», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» перед матчем Кубка английской лиги против «Суонси».
