Кубок мира. Эстафета. Братья Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Фабьен и Эмильен Клод, Фийон-Майе – за Францию, Самуэльссон и Понисилуома – за Швецию
9 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужская эстафета.
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Мужчины
Эстафета
Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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