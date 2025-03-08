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Кубок мира. Эстафета. Братья Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Фабьен и Эмильен Клод, Фийон-Майе – за Францию, Самуэльссон и Понисилуома – за Швецию

9 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Эстафета

Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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