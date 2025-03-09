Семененко о шансах поехать на олимпийский отбор: «Есть чуйка, что очень небольшие. 1 процент»

Фигурист Евгений Семененко оценил свои шансы попасть на Олимпиаду-2026.

Накануне Семененко выступил в шоу «Рапсодия льда 2» в Москве.

– Мне даже самому интересно, что ты спросишь.

– Давай попробую. Знаешь ли ты, едешь ли ты на олимпийский отбор?

– Какой у тебя сразу козырный вопрос! Не знаю.

– Как оценишь свои шансы?

– Я хочу сказать, что сейчас проходит очень необычное шоу – посмотрите на меня, костюм, кто бы мог подумать, что я буду выступать на шоу в таком образе? Даже парик! Очень понравилось выступать – публика, оркестр, потрясающе.

По поводу шансов – Петя оценивал их в процентах, чтобы не повторяться в цифрах, я отвечу – 1 процент. Есть чуйка, что очень небольшие.

– Как думаешь, на Олимпиаде костюм бы смотрелся органично?

– А слабо ни разу не произнести слово на букву О.?

– Хотел бы съездить в феврале 2026 года в Милан?

– Однозначно ответить сейчас не могу, есть здесь свои плюсы и минусы. Февраль – это еще долго, а сегодня такие праздники, день рождения моего дорогого тренера, Алексея Николаевича, международный женский день, хочется поздравить всех и пожелать всего самого наилучшего. Соревнования недавно закончились – финал Гран-при в Красноярске, еще предстоит Кубок Первого канала – ждем Челябинск, турнир шоу-программ также!

– Можно сказать, что ты не задумываешься о следующем сезоне и турнирах в нем, а идешь шаг за шагом?

– Я всегда так выражался, как ты сейчас озвучил. Считаю, что это правильная тактика – шаг за шагом. Не перешагивать же!

– Иногда и перешагнуть надо, когда одна путевка...

– Жестишь, – сказал Семененко.

Не публиковать олимпийскую заявку фигуристов – правильное решение