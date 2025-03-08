  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Финал Кубка России. Серохвостов, Латыпов, Халили, Бабиков, Логинов, Бажин пробегут большой масс-старт
0

Финал Кубка России. Серохвостов, Латыпов, Халили, Бабиков, Логинов, Бажин пробегут большой масс-старт

Серохвостов, Латыпов, Халили пробегут большой масс-старт в финале КР по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

6-й этап, финал

Златоуст

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 12:45 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Антон Бабиков

3. Кирилл Бажин

4. Рустам Каюмов

5. Кирилл Стрельцов

6. Даниил Серохвостов

7. Никита Поршнев

8. Александр Поварницын

9. Евгений Сидоров

10. Максим Цветков

11. Виктор Плицев

12. Карим Халили

13. Алексей Вагин

14. Александр Бектуганов

15. Вячеслав Малеев

16. Ильназ Мухамедзянов

17. Роман Сурнев

18. Евгений Емерхонов

19. Иван Колотов

20. Александр Логинов

25. Александр Корнев

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
результаты
logoсборная России
масс-старт (60 человек)
Рустам Каюмов
Ильназ Мухамедзянов
Александр Бектуганов
Виктор Плицев
logoАнтон Бабиков
logoНикита Поршнев
Кирилл Бажин
Евгений Сидоров
Вячеслав Малеев
Александр Корнев
Алексей Вагин
logoАлександр Поварницын
logoКарим Халили
logoЭдуард Латыпов
logoКирилл Стрельцов
Иван Колотов
Евгений Емерхонов
logoДаниил Серохвостов
logoМаксим Цветков
Роман Сурнев
logoАлександр Логинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. Эстафета. Симон и Брезаз-Буше побегут за Францию, Ханна Оберг и Магнуссон – за Швецию, Тандревольд и Киркеэйде – за Норвегию
35 минут назад
Кубок мира. Эстафета. Братья Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Фабьен и Эмильен Клод, Фийон-Майе – за Францию, Самуэльссон и Понисилуома – за Швецию
51 минуту назад
Светлана Миронова: «Я склонна считать, что в жизни мы не совершаем ошибок. Мы получаем большой опыт, через который или растем как личности, или не растем»
сегодня, 20:39
Михаил Шашилов: «Миронова очень сильно переболела, потеряла в весе 4 кг. Сначала был грипп. Только выкарабкалась – случилось кишечное отравление»
1сегодня, 20:32
Финал Кубка России. Сливко, Резцова, Шевченко, Халили, Казакевич, Миронова выступят в большом масс-старте
1сегодня, 20:25
Йоханнес Бо не сможет превзойти рекорд Бьорндалена по количеству побед за карьеру
12сегодня, 19:40
Кубок мира. Общий зачет. Пройс продолжает лидировать, Жанмонно – 2-я, Симон – 3-я
71сегодня, 17:55
Симон одержала 14-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 34-й подиум, у Мишлон – второй
2сегодня, 17:48
Кубок мира. Гонка преследования. Мишлон была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 2 секунды, Ханна Оберг – лучшая по скорострельности и чистому времени пасьюта
9сегодня, 17:37
❄️ Кубок мира. Симон победила в гонке преследования, Ханна Оберг – 2-я, Мишлон – 3-я
133сегодня, 17:11
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
сегодня, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
4сегодня, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
сегодня, 15:08
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1сегодня, 05:40
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
6вчера, 19:10
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
вчера, 19:00
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
46 марта, 19:26
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
6 марта, 19:14
Чемпионат мира среди юношей. Франция победила в мужской эстафете, Германия – в женской
44 марта, 20:24
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 марта, 06:11