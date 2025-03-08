Финал Кубка России. Серохвостов, Латыпов, Халили, Бабиков, Логинов, Бажин пробегут большой масс-старт
Серохвостов, Латыпов, Халили пробегут большой масс-старт в финале КР по биатлону.
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6-й этап, финал
Златоуст
Мужчины
Большой масс-старт
Начало – 12:45 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
1. Эдуард Латыпов
2. Антон Бабиков
3. Кирилл Бажин
4. Рустам Каюмов
5. Кирилл Стрельцов
6. Даниил Серохвостов
7. Никита Поршнев
8. Александр Поварницын
9. Евгений Сидоров
10. Максим Цветков
11. Виктор Плицев
12. Карим Халили
13. Алексей Вагин
14. Александр Бектуганов
15. Вячеслав Малеев
16. Ильназ Мухамедзянов
17. Роман Сурнев
18. Евгений Емерхонов
19. Иван Колотов
20. Александр Логинов
25. Александр Корнев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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