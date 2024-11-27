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  • Губернатор вскрыл коррупцию в футболе, «Сити» не выиграл с 3:0, победы «Барсы» и «Баварии», биатлонист Устюгов лишится золота и бронзы ОИ и другие новости
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Губернатор вскрыл коррупцию в футболе, «Сити» не выиграл с 3:0, победы «Барсы» и «Баварии», биатлонист Устюгов лишится золота и бронзы ОИ и другие новости

1. Губернатор Самарской области сделал сенсационное заявление: «Крылья Советов» должны 36 млн преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». Также Вячеслав Федорищев дал понять, что «порядка 10 команд высшей лиги участвуют» в коррупции в судействе. РПЛ и РФС отреагировали на эту информацию. А следом Федорищев слегка отыграл назад: «Система существует, но нет фактов, подтверждающих это. Разговоры составлены так, чтобы нельзя было обратиться в органы».

Однако губернатор принял меры в отношении «Крыльев Советов», начались увольнения. Глава региона заявил: «Уже несколько губернаторов позвонили и предложили идеологию «Чистый спорт». Я точно знаю, что не один». И соотнес траты с реалиями страны: «На линии СВО всегда нужна техника, а профессиональный спорт должен развиваться без бюджетных денег. 4 млрд рублей направляем на госкоманды – это очень много». К чему же приведет заявление о взятках российским судьям? Наш разбор.

2. В 5-м туре Лиги чемпионов «Бавария» переиграла «ПСЖ» (1:0) благодаря ошибке Матвея Сафонова. «Барселона» разгромила «Брест» (3:0) – Левандовски забил 100-й и 101-й голы в ЛЧ. «Манчестер Сити» вел 3:0, но упустил победу над «Фейеноордом» (3:3) и продлил серию без побед до 6 матчей.

«Арсенал» уверенно разобрался со «Спортингом» (5:1). «Интер» обыграл «Лейпциг» (1:0). «Милан» справился со «Слованом» (3:2). «Атлетико» разнес пражскую «Спарту» (6:0).

3. Биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклоненной апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Россиянин подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после вердикта CAS о лишении золота Сочи-2014.

4. «Металлург» проиграл «Авангарду» (1:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, минское «Динамо» уступило «Трактору» (3:4 ОТ), московское «Динамо» победило «Локомотив» (3:0).

5. ЦСКА дома разгромил «Рубин» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В Пути регионов «Краснодар» вел 3:0 у «Тюмени» на выезде, упустил преимущество, но по пенальти прошел дальше; «Акрон» выбил «Шинник».

6. Дин Лижэнь сыграл вничью с Гукешем Доммараджу во второй партии матча на первенство мира.

7. Форвард «Спартака» Манфред Угальде интересен клубам из Франции, Англии, Испании и Португалии, многим в Европе нравится его стиль, игрока сравнивают с Агуэро. В контракте 22-летнего костариканца, лидирующего в списке бомбардиров Мир РПЛ, есть отступные для Европы – 30 миллионов евро.

8. НХЛ. «Монреаль» уступил «Юте» (2:3 ОТ), Сергачев сыграл больше 30 минут и забил победный гол в овертайме. 

9. СКА предложил ослабить правило о запрете перехода трех хоккеистов из одного клуба в другой.

10. НБА. «Хьюстон» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие результаты

11. Игроки «Спартака» получили двойные премиальные за победу над «Локо» (5:2) – по 840 тысяч рублей.

12. Спицов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на Кубке России, Большунов – 2-й, Мальцев – 3-й. У женщин Смирнова выиграла гонку на 10 км, Каличева – 2-я, Пеклецова – 3-я.

13. BBC признала Барбару Банду из Замбии лучшей футболисткой года, из-за повышенного тестостерона ее не допустили к Кубку Африки-2022. Решение раскритиковали пловчиха Шэрон Дэвис и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

14. Кажется, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш в начале 2025 года.

15. Корт имени российского теннисиста Даниила Медведева открыли во Франции.

16. Хартия многообразия и инклюзивности согласована 10 командами, «Формулой-1» и ФИА на основе отчета Комитета Хэмилтона.

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Александер Чеферин: «УЕФА – не про прибыль. Мы перераспределяем 97% чистых доходов обратно в футбол. Когда мы зарабатываем больше, мы отдаем больше. Кто еще так делает?»

Роман Ротенберг о любви к футболу: «У меня брат футболист, я сам тоже играл. За «Зенитом» слежу, смотрю испанскую лигу, «Барселону», «Реал»

Роднина о нейтральном статусе: «Спортсмены не рабы, кто захотел, тот поехал. Они вправе решать, принимать эти условия или нет»

Петр Фрадков: «Амбициозная цель – ЧМ по легкой атлетике в нашей стране в долгосрочной перспективе»

IBU о допуске россиян: «Никаких решений по этому вопросу не ожидается, пока не закончится СВО»

«НХЛ сошла с ума». Гашек о «Вечере русского наследия» на игре «Коламбус» – «Вашингтон»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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