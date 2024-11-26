Игроки «Спартака» получили двойные премиальные за победу над «Локо» – по 840 тысяч рублей (Иван Карпов)

Игроки «Спартака» получили двойные премиальные за победу над «Локомотивом».

Красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 5:2 в 16-м туре Мир РПЛ .

По информации инсайдера Ивана Карпова, футболисты стартового состава «Спартака » получили по 840 тысяч рублей – эта сумма вдове выше стандартных премиальных. Игрокам не говорили об этом заранее.

Отмечается, что до 7-го тура в клубе была другая система выплат: минимальная сумма премиальных составляла 500 тысяч рублей. За каждую победу игроки получали на 100 тысяч больше, чем за предыдущую.