Игроки «Спартака» получили двойные премиальные за победу над «Локо» – по 840 тысяч рублей (Иван Карпов)
Игроки «Спартака» получили двойные премиальные за победу над «Локомотивом».
Красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 5:2 в 16-м туре Мир РПЛ.
По информации инсайдера Ивана Карпова, футболисты стартового состава «Спартака» получили по 840 тысяч рублей – эта сумма вдове выше стандартных премиальных. Игрокам не говорили об этом заранее.
Отмечается, что до 7-го тура в клубе была другая система выплат: минимальная сумма премиальных составляла 500 тысяч рублей. За каждую победу игроки получали на 100 тысяч больше, чем за предыдущую.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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