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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. ЦСКА принимает «Рубин», «Ростов» и «Спартак» сыграют в среду, «Локо» и «Динамо» – в четверг

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут ответные матчи 1/4 финала.

Во вторник ЦСКА принимает «Рубин». В среду «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Ростов» – со «Спартаком».

В четверг «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч – 0:0.

Первый матч – 0:3.

Первый матч – 1:0.

Первый матч – 2:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoФОНБЕТ Кубок России
logoЛокомотив
logoЗенит
logoРостов
logoСпартак
logoРубин
logoЦСКА
logoДинамо Москва
результаты
logoАхмат
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