Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. ЦСКА принимает «Рубин», «Ростов» и «Спартак» сыграют в среду, «Локо» и «Динамо» – в четверг
В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут ответные матчи 1/4 финала.
Во вторник ЦСКА принимает «Рубин». В среду «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Ростов» – со «Спартаком».
В четверг «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1/4 финала
Ответные матчи
Первый матч – 0:0.
Первый матч – 0:3.
Первый матч – 1:0.
Первый матч – 2:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости