«Спартак» назначил Олега Денисова директором клубной академии

«Спартак» назначил нового директора академии.

«Спартак» объявил о смене директора академии.

Красно-белые объявили о назначении директором клубной академии Олега Денисова. Ранее занимавший эту должность Дмитрий Сидоров покинул клуб.

«Мы благодарим Дмитрия Евгеньевича за годы работы в клубе и за большой вклад, который он внес в воспитание новых поколений спартаковских игроков.

Олег Денисов – известный в прошлом мини-футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта. В составе сборной России он в 1999 году стал чемпионом Европы, а вместе с московской «Диной» 8 раз выигрывал чемпионат страны, 6 раз – Кубок России, 3 раза – Турнир европейских чемпионов, и 1 раз – Межконтинентальный кубок.

Олег Дмитриевич – выпускник факультета журналистики МГУ. После завершения карьеры игрока работал по специальности, в частности вел программу «Футбол России» на федеральном телевидении, комментировал футбольные матчи, возглавлял медиаслужбу «Дины».

Затем Денисов посвятил себя детскому и юношескому футболу, занимая должность заместителя директора «Московской футбольной академии». В ее структуру входят такие известные столичные футбольные школы, как «Строгино», ФШМ, «Крылья Советов», «Сокол», «Трудовые резервы» и другие. В общей сложности в подразделениях «МФА» тренируется более 5 500 человек. Добро пожаловать в «Спартак», Олег Дмитриевич!» – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

